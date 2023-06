HCE-Boss Uwe Saegeling nach Katastrophen-Saison: "Es fühlt sich an wie ein verlorenes Jahr"

TAG24: Was ging Ihnen beim Finale in der BallsportARENA durch den Kopf?

TAG24: Zurück zur Saison. Sie wollten oben angreifen, mindestens Platz vier war das Ziel. Der HCE ist aber nur 16. geworden. Das ist die schlechteste Platzierung in sechs Jahren 2. Liga. Der Klassenerhalt wurde erst am drittletzten Spieltag geschafft. Wo sehen Sie die Gründe?

Verstehen sich gut: HCE-Boss Uwe Saegeling (57, r.) und Rico Göde (41), der jetzt sportlicher Leiter wird. © Lutz Hentschel

TAG24: Was hat Cheftrainer Rico Göde (41) mit seinem Team falsch gemacht?



Saegeling: "Sie müssen dafür sorgen, dass die Spieler fit, gesund und heiß auf jedes Spiel sind. Und dann ist eben ihre Aufgabe, aus guten Einzelspielern ein starkes Team zu schmieden. Aber das ist am Ende auch kein Vorwurf an Rico.

Er ist ein junger Trainer. Wir haben mit ihm viel Gutes erlebt und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es richtig ist, dass wir über die Saison an ihm festgehalten haben. Rico wird künftig als sportlicher Leiter nicht nur für die erste Mannschaft, sondern für den Gesamtverein verantwortlich sein."

TAG24: Sie hatten in dieser Saison deutlich mehr Zuschauer erwartet. Wie schlägt sich das finanziell nieder?

Saegeling: "Neben den Leistungen der Mannschaft ist das auch eine Nachwirkung aus Corona-Zeiten. Für manchen ist es schick geworden, sich Spiele daheim im Livestream anzusehen. Die geringere Zuschauerzahl hat kein großes Loch gerissen. Wir haben das über Sponsoren ausgleichen können. Wir sind finanziell stabil."

TAG24: Ab Juli übernimmt der ehemalige DHfK-Trainer André Haber (36) die Aufgabe des HCE-Chefcoachs. Was erwarten Sie von ihm?

Saegeling: "Andre weiß genau, was er will. Er ist ein erfahrener, ein ehrgeiziger Trainer. Er will Leistung sehen, will nach vorne. Dadurch, dass wir ihn schon frühzeitig verpflichten konnten, hat er an der neuen Mannschaft natürlich mitgearbeitet. Ich traue ihm zu, dass er es schafft, ein schlagkräftiges Team mit Herz zu formen."