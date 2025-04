HCE fürchtet sich nicht vorm Tabellenführer!

Dresden - Der Tabellenführer kommt nach Elbflorenz . An Selbstvertrauen mangelt es den Tigern vor dem Duell mit dem Bergischen HC (Samstag, 18 Uhr) nicht und Coach André Haber (38) hat das Rezept für die Heim-Überraschung.

"Wir haben zwischenzeitlich fantastisch verteidigt. Was Doruk da wegverteidigt hat. Das ist ganz oberstes Regal", zog der HCE-Coach aus den vergangenen Spielen: "Diese Fähigkeiten haben wir."

Das Problem: "Die Schwankungen sind enorm." Erst in der englischen Woche durchlebte man diese Gefühlswelt. An Selbstvertrauen mangelt es Doruk Pehlivan (26) und Co. aber nicht.

"Wir sind sehr sicher, dass wir jedes Spiel gewinnen können. Da ist es auch egal, ob der BHC kommt", so der türkische Defensiv-Spezialist.