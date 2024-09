HCE hat zweiten Heimsieg im Visier - ist Stavast gegen Balingen wieder dabei?

Dresden - Nach vier Auswärtsaufgaben in den ersten fünf Pflichtspielen der neuen Saison hat der HC Elbflorenz jetzt zwei Heimspiele vor der Brust. Morgen geht es in der 2. Bundesliga gegen HBW Balingen-Weilstetten, am 2. Oktober - ebenfalls um 19 Uhr - empfangen die Dresdner in der 2. Runde des DHB-Pokals den Bergischen HC.