HCE holt Talent, das zuletzt beim Konkurrenten spielte

Dresden - In Sachen Aufstieg in die HBL geht diese Saison nichts mehr, in der nächsten soll und muss aber definitiv der Angriff folgen. Genau deswegen wird aktuell beim HC Elbflorenz auch schon fleißig am neuen Kader gearbeitet.

Anton Preußner (20) lief zuletzt für Liga-Konkurrent ASV Hamm-Westfalen auf und wechselt nun an die Elbe. © HCE/Moritz Kaufmann

Mit Mindaugas Dumcius (29) und Julian Possehl (32) verlassen zwei Tiger den Tabellenfünften zum Ende der Saison, nach dem international erfahrenen Norweger Viktor Petersen Norberg (24) steht jetzt auch der zweite Ersatz fest.



Anton Preußner (20) kommt vom Erstligisten Füchse Berlin in die Landeshauptstadt. Der 20-jährige Rückraumspieler spielte aber nur in der A-Junioren-Bundesliga und in der 3. Liga für die zweite Mannschaft der Spreestädter. Aktuell ist Preußner an Dresdens Ligakonkurrenten ASV Hamm-Westfalen ausgeliehen.

"Anton ist ein junger und dynamischer Spieler, der sehr gut zu unserer Spielweise passt. Außerdem schätze ich seinen Einsatz in der Abwehr. Umso mehr freue ich mich, dass er in der kommenden Saison Teil unseres Teams sein wird", erklärt HCE-Coach André Haber in einer Vereinsmitteilung.

In zwölf Partien für den Tabellen-16. in Liga zwei kam der gebürtige Niedersachse, der auch mit der deutschen "U19"-Nationalmannschaft 2023 an der Weltmeisterschaft in Kroatien und 2024 an der "U20"-Europameisterschaft in Slowenien teilnahm, auf 40 Treffer.