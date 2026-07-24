HCE in Ballerlaune, aber den eigentlichen Auftrag erfüllen die Tiger nur teilweise

Dresden - Im ersten Spiel der Vorbereitung war der HC Elbflorenz vor allem eines: richtig in Ballerlaune. 47:30 (23:19) hieß es am Freitag im Sachsen-Cup nach 60 Minuten vor ca. 200 Zuschauern gegen Drittligist Delitzsch.

Im ersten Test wollte Coach André Haber (v.) vor allem eine stabile Defensive sehen. © Thomas Türpe

Das hohe Tempo der Tiger konnten die Gäste nur im ersten Abschnitt mitgehen, danach wurde es in der BallsportARENA deutlich.

Viele Automatismen - aber noch lange nicht jeder - saßen bei den Dresdnern. Genau das verlangte Coach André Haber 48 Tage nach dem letzten Pflichtspiel gegen Dessau aber auch noch gar nicht, wie Julius Dierberg nach dem Spiel verriet: "Der Auftrag war, besser Abwehr zu spielen. Das haben wir dann in der zweiten Hälfte auf jeden Fall deutlich besser hinbekommen. Ich will es gar nicht kleinreden. Aber es ist halt auch das erste Spiel, man muss erstmal wieder reinkommen."

Im zweiten Durchgang stand die Defensive kompakter, es gab nur elf Gegentreffer. Genauso häufig traf Dierberg als bester Werfer seines Teams auch. Sein Fazit zur Offensivleistung fiel bei 47 Toren fast etwas zu bescheiden aus: "Im Angriff haben wir es schon ganz gut gemacht, denke ich."