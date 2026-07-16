HC Elbflorenz trumpft zum Auftakt mit neuer großer Stärke auf

Dresden - Der Ball fliegt wieder durch die BallsportARENA. Oder besser gesagt tat er es beim Trainingsauftakt des HC Elbflorenz , nachdem die Tiger mit der Leistungsdiagnostik durch waren. Erst nach dem Muskel-Funktionstest und einer intensiven Ausdauerkontrolle stand Ballgewöhnung auf dem Plan. Die Sommerpause ist vorbei.

Zwei der vier Neuen beim Ausdauer-Test: Dominik Skopar (20, v.l.) und Nils Fuhrmann (23, M.) machten eine gute Figur. © HCE/Stephanie Fleischer

"Die Zeit verging schnell", gesteht Dresdens Sportlicher Leiter Rico Göde (44): "Und es war auch mal schön, alle ein paar Tage nicht zu sehen. Aber: Es war sehr schön, alle wieder zu begrüßen."

Was beim Betreten der Halle direkt auffiel: Der HCE hat ordentlich Körpergröße dazugewonnen. Von den vier Neuen kratzt nur Dominik Skopar (20) nicht an der Zwei-Meter-Marke, Daniel Blaha (20, 2,12 Meter), Julius Meyer-Siebert (26, 2,06 Meter) und Nils Fuhrmann (23, 2,01 Meter) bringen allesamt reichlich Körperlänge mit ins Team.

Dafür glänzte der tschechische Rechtsaußen beim ITF-Test, einem Fitness-Test, bei dem die Spieler auf einer 40-Meter-Strecke pendeln und sich das Lauftempo nach jeweils 30 Sekunden stetig erhöht.

Hier stellte der 20-Jährige alle in den Schatten und überflügelte sogar Kapitän Sebastian Greß (31).