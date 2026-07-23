HCE muss in der Vorbereitung auf Führungsspieler verzichten! "Es tut mir leid für Oli"

Dresden - Während seine Kollegen beim Trainingsauftakt fleißig die BallsportARENA vermessen haben, konnte einer beim Fitness-Ausdauer-Test des HC Elbflorenz nicht mitlaufen: Oliver Seidler (27).

Der am Oberschenkel verletzte Oliver Seidler (27) muss sich derzeit mit anderen Übungen begnügen. © PR HCE/Stephanie Fleischer

Der Kreisläufer zog sich in der trainingsfreien Zeit eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Nicht nur die Kontrolle, wie der Laufplan in der Sommerpause eingehalten wurde, war für den 27-Jährigen nicht drin. Auch an Teamtraining ist so nicht zu denken.

"Es tut mir leid für Oli, dass er momentan verletzt ist. Ich hoffe, die Genesung verläuft schnell und er kann bald wieder am Mannschaftstraining teilnehmen", hofft Coach André Haber (40) auf eine baldige Rückkehr eines seiner Führungsspieler.

Am Gefüge innerhalb der Mannschaft mangelt es aber eh nicht, wie Dresdens Sportlicher Leiter Rico Göde (44) betonte: "Wir haben richtig coole Jungs dazugeholt, auf der anderen Seite aber auch den Großteil der vergangenen Saison gehalten. Da waren wir Dritter mit so vielen Punkten wie noch nie."

Und: "Ich bin glücklich mit denen, die wir hier haben. Ich freue mich auf die Mannschaft. Wir haben adressiert, was wir wollen und brauchen. Ich bin vollkommen glücklich damit. Jetzt müssen wir es auf die Platte kriegen."