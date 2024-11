HCE-Kreisläufer Seidler nach Sieg: "Wollten mehr auf die Fresse geben!"

Entscheidender Spieler gegen Dormagen: Oliver Seidler (25) erzielte nicht nur neun Tore, sondern war auch in der Abwehr ein wichtiger Faktor. © Lutz Hentschel

Sein Kreisläufer und defensiver Mittelblocker Oliver Seidler brachte es nach der Partie noch treffender auf den Punkt: "Wir wollten ein bisschen mehr auf die Fresse geben!"

Von der intensiven Abwehrarbeit ließen sich die Gäste, die die meisten Treffer in der Liga erzielt haben, vor allem in der Anfangsphase beeindrucken. Die Tiger führten zwischenzeitlich mit sieben Toren.

"Vielleicht ging noch etwas zu viel über den Kreis bei denen. Bei dem Tempo und den vielen Angriffen", versuchte Seidler einzuordnen. Denn die Nordrhein-Westfalen verkürzten sogar noch einmal auf 27:26 (52.).

"Im Endeffekt wurde es dann immer mehr zu einem Kampfspiel in der Phase, in der wir wichtige Bälle verwerfen", hatte Haber eine weitere Erklärung für die Spannung in der Schlussphase.