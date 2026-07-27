HCE-Neuzugang Fuhrmann gibt Tor-Debüt! "Das behält man im Kopf"
Dresden - In der 27. Minute beim 47:30-Testspiel-Sieg gegen Delitzsch trug sich Nils Fuhrmann (23) zum allerersten Mal in die Torschützenliste des HC Elbflorenz ein.
"Es war wirklich ein schönes Gefühl. Schön, dass es direkt im ersten Anlauf geklappt hat", kommentierte Fuhrmann seinen allerersten Treffer als Tiger: "Das erste Tor beim neuen Klub ist immer etwas Besonderes. Das behält man im Kopf. Ich hoffe, dass noch viele dazukommen." Am Freitag folgten schon mal zwei weitere Buden.
Qualitäten dafür bringt der Linksaußen dafür nicht nur aus dem Spiel mit. Denn wie sein Positionskollege Julius Dierberg (34) trifft auch Fuhrmann äußerst zuverlässig vom Siebenmeter-Strich.
Die Entscheidung für einen Tapetenwechsel und den Transfer an die Elbe traf der 23-Jährige ganz bewusst: "Ich musste mal einen Schritt aus meiner Komfortzone rausmachen, etwas Neues erleben."
2012 begann der 2,01-Meter-Mann mit dem Handballspielen beim VfL Potsdam. Er durchlief dort alle Jugendmannschaften, spielte in der Saison 2024/25 sogar Bundesliga mit den Brandenburgern. Nach 14 Jahren brauchte der Rechtshänder eine Veränderung.
Fuhrmann: "Genau da kam Dresden auf mich zu. Wir hatten super Gespräche, ich hatte das Gefühl, dass der Verein mich will. Es hat einfach gepasst. Und ich freue mich, hier zu sein."
Titelfoto: Thomas Türpe