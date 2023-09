Innenbrandriss bei Seidler: Neuzugang des HCE fällt mehrere Wochen aus!

Dresden - Es war zu befürchten. Der HC Elbflorenz muss mehrere Wochen auf die Dienste von Kreisläufer Oliver Seidler (24) verzichten. Der 24-Jährige zog sich beim 30:26-Sieg in Hüttenberg einen Innenbandriss im rechten Knie zu.

"Glücklicherweise ist die Verletzung nicht noch schwerwiegender. Wichtig ist aber jetzt vor allem, dass er die Zeit bekommt, die er für seine Genesung benötigt“, so Haber.

"Es tut mir sehr leid für Oli. Ich wünsche ihm vor allem gute Besserung und wünsche mir, dass er schnellstmöglich wieder mit den Jungs auf der Platte stehen kann", schickt Trainer André Haber (37) die besten Genesungswünsche an Seidler, der vor der Saison aus Würzburg kam.

Der HCE bedankt sich in diesem Zuge auch bei Hüttenberg. Der Mannschaftsarzt des TV, Sven Wösthoff, versorgte den Dresdner Kreisläufer, der noch am selben Abend im Evangelischen Krankenhaus Mittelhessen in Gießen geröntgt wurde.