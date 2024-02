HCE-Stavasts EM-Spiele gegen die Weltstars: "Die sehe ich ja sonst nur im TV!"

Ivar Stavast (26, M.) setzte sich hier im Hauptrunden-Spiel der EM gegen die Dänen Magnus Saugstrup (27, l.) und Lukas Jørgensen (24) durch. Für den Dresdner geht am Freitag der Liga-Alltag wieder los. © IMAGO/Klaus Trotter

"Ich sehe ja zum Beispiel Niklas Landin oder Mikkel Hansen sonst nur im Fernsehen und dann stehst du denen auf der Platte gegenüber", bekam er das Lachen nicht mehr aus dem Gesicht. Am morgigen Freitag geht der Alltag wieder los.

Mit seinen Niederländern zog er in die Hauptrunde ein, verpasste dort aber das Turnier für die Olympia-Quali.

Das wurmte ihn ein bisschen, trotzdem zog er ein positives Fazit. Die Partien gegen Dänemark, Schweden und Norwegen waren seine Höhepunkte.

"Wir hatten ein bisschen Pech durch zwei schwere Verletzungen im letzten Gruppenspiel und in der ersten Partie der Hauptrunde. Aber es gibt kein besseres Land als Deutschland, so ein Turnier zu organisieren, wo so viele Fans kommen. Das war schon ein Erlebnis, mein Land da präsentieren zu können", so der 26-Jährige.