Heimsieg gegen Großwallstadt: HCE feiert Greß-Verlängerung mit Schützenfest
Dresden - Sebastian Greß (30) bleibt bis 2029 ein Tiger. Als die Nachricht der Vertragsverlängerung des Kapitäns des HC Elbflorenz verkündet wurde, hätte es den spektakulären 41:32-Heimsieg (22:23) gegen den TV Großwallstadt im letzten Heimspiel des Jahres fast gar nicht mehr gebraucht.
"Man sieht, dass wir sportlich auf dem richtigen Weg sind", kommentierte der Rückraumspieler seine erneute Unterschrift: "Ich hab hier so viel miterlebt, so viel Entwicklung mitgemacht. Es ist ganz spannend zu sehen, was da noch kommt."
Zuvor war es der 30-Jährige, der für das erste von vielen Highlights auf der Platte sorgte. Aus dem linken Rückraum zog der Rechtshänder an und donnerte den Ball zur 1:0-Führung ins Tor (2. Minute).
Spalier standen im ersten Durchgang aber nur beide Defensiv-Reihen. Timo Löser (26) erzielte acht Sekunden vor dem Pausentee den 22. Dresdner Treffer, die Unterfranken konterten aber noch einmal zur knappen Halbzeit-Führung.
Auf unglaubliche 45 Tore kamen beide Teams gemeinsam schon nach einer halben Stunde - Wahnsinn.
HC Elbflorenz lässt Großwallstadt keine Chance
"Wir haben uns in der Pause vorgenommen, besser in der Abwehr zu stehen", sagte der Kapitän zur Marschroute in der Kabinenansprache.
Genau das setzten er und seine Kollegen auch gnadenlos um.
Denn die vorweihnachtliche Party der Sachsen nahm dann spätestens nach zehn Minuten ohne Gegentor zu Beginn der zweiten Hälfte ihren Lauf.
"Wir haben uns wieder ein bisschen mehr vertraut", so Greß.
Mit dem Treffer zum 35:27 (51.) machte der Mann des Abends endgültig den Deckel auf die Partie.
Titelfoto: Matthias Rietschel