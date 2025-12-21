Heimsieg gegen Großwallstadt: HCE feiert Greß-Verlängerung mit Schützenfest

Dresden - Sebastian Greß (30) bleibt bis 2029 ein Tiger. Als die Nachricht der Vertragsverlängerung des Kapitäns des HC Elbflorenz verkündet wurde, hätte es den spektakulären 41:32-Heimsieg (22:23) gegen den TV Großwallstadt im letzten Heimspiel des Jahres fast gar nicht mehr gebraucht.

Mit seinem Treffer zum 1:0 eröffnete Sebastian Greß (30) die vorweihnachtliche Party. © Lutz Hentschel

"Man sieht, dass wir sportlich auf dem richtigen Weg sind", kommentierte der Rückraumspieler seine erneute Unterschrift: "Ich hab hier so viel miterlebt, so viel Entwicklung mitgemacht. Es ist ganz spannend zu sehen, was da noch kommt."



Zuvor war es der 30-Jährige, der für das erste von vielen Highlights auf der Platte sorgte. Aus dem linken Rückraum zog der Rechtshänder an und donnerte den Ball zur 1:0-Führung ins Tor (2. Minute).

Spalier standen im ersten Durchgang aber nur beide Defensiv-Reihen. Timo Löser (26) erzielte acht Sekunden vor dem Pausentee den 22. Dresdner Treffer, die Unterfranken konterten aber noch einmal zur knappen Halbzeit-Führung.

Auf unglaubliche 45 Tore kamen beide Teams gemeinsam schon nach einer halben Stunde - Wahnsinn.