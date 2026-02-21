Im dritten Anlauf: HC Elbflorenz feiert ersten Sieg in der Rückrunde

Potsdam - Die etwa 100 mitgereisten Fans des HC Elbflorenz hatten erstmals in der Rückrunde Grund zum Jubeln. Auswärts in Potsdam nahmen die Dresdner durch den 34:30 (14:12)-Erfolg verdient zwei Punkte mit.

Die Abwehr hielt vor allem in Hälfte eins dicht: Oliver Seidler (27, l.) und Timo Stoyke (24, r.) packten kräftig zu. © IMAGO / Foto Lächler

In der Anfangsphase bekam Potsdam Doruk Pehlivan (27) gar nicht in den Griff. Die Bilanz des 2,01-Meter Hünen nach etwas mehr als einer Viertelstunde: Zwei Tore aus vier Würfen, dazu zwei Assists.

Nach starkem Anspiel auf Jonas Thümmler (32), der zur ersten Drei-Tore-Führung traf (8:5, 17. Minute), war der Modell-Athlet in der Verteidigung hellwach, spritzte in einen freien Ball und verbuchte sogar noch einen Steal.

Fazit bis dahin: Die Lücke durch den Ausfall von Timo Löser (26) füllte Pehlivan nicht nur Dank seiner breiten Schultern nahezu voll aus.

Am beeindruckendsten war aber das Defensiv-Bollwerk. Sechs Paraden von Marino Mallwitz hielten die Brandenburger bei nur 12 Toren im ersten Abschnitt.

Der einzige Beigeschmack: Weil in der Schlussphase nur zwei der sechs Angriffe im Tor landeten, ging es lediglich mit plus zwei in die Kabine - für den Auftritt fast zu wenig Ertrag.