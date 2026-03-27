Letztes Top-Duell der Saison! HCE kommt mit Kracher aus der Pause

Nordhorn - Wenn die Tiger des HC Elbflorenz am Freitagabend (20 Uhr) zwei Punkte von der HSG Nordhorn-Lingen entführen wollen, geht es zum letzten Mal in dieser Saison gegen ein Spitzenteam - zumindest wenn man den Blick auf die Tabelle bemüht.

Julius Dierberg (33, l.), treffsicherster Schütze der 2. Liga, will heute Abend zwei Punkte aus Nordhorn mitbringen. © Lutz Hentschel

Nordhorn belegt den sechsten Rang. Gegen alle anderen Teams aus dem oberen Tabellendrittel mussten die Dresdner bereits vor der Länderspielpause vergangenes Wochenende ran.

"Wir haben athletisch gearbeitet, hatten drei Krafteinheiten, haben mehrfach am Thema Ausdauer gearbeitet und zweimal Handball gemacht", fasste HCE-Coach André Haber (39) die insgesamt zwölf spielfreien Tage zusammen.

"Allerdings haben wir uns auch mal die Zeit genommen, ein paar Tage durchzuschnaufen" - und sich so bestmöglich auf das Spitzen-Duell des Spieltags vorzubereiten.

"Nordhorn ist eine Top-Mannschaft der Liga, mit einer ganz klaren Spielstruktur, einer ganz klaren Philosophie", schätzt der 39-Jährige ein.

Daran ändern auch die Verletzungen von Leistungsträgern wie Ian Hüter (28) oder Björn Zintel (30) nichts - die HSG setzt auf Tempo-Handball und drückt im Gegenstoß und im Positionsspiel auf die Tube.