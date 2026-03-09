Mit starker Defensive: HC Elbflorenz will nächsten Sieg

Lübbecke - Wenn die Handballer des HC Elbflorenz am Montag beim TuS N-Lübbecke (19.30 Uhr) den Anschluss an die SG BBM Bietigheim und den HBW Balingen-Weilstetten halten wollen, spricht eine Statistik ganz klar für das Team aus Dresden: Die beste Auswärtsmannschaft reist zum zweitschlechtesten Heimteam. Ein Fakt überraschte im Vorfeld sogar André Haber (39).

Dass der TuS N-Lübbecke seinen letzten Heimsieg am 1. Spieltag holte, überraschte HCE-Coach André Haber (39, M.). © Lutz Hentschel

"Wir haben gesehen, dass sie in Bietigheim gewonnen haben, dass sie auswärts gut performt haben. Gegen Balingen waren sie auch echt nah dran. Aber dass es statistisch so krass ist, das war mir nicht klar", gestand der Coach.

Denn Lübbecke machte zuletzt nicht nur mit den Überraschungserfolgen beim 1. VfL Potsdam und der SG BBM Bietigheim auf sich aufmerksam und gab den Sachsen damit Schützenhilfe im Aufstiegsrennen. Allgemein schwimmt der Gegner aus Nordrhein-Westfalen auswärts eine bockstarke Welle: elf Punkte aus den vergangenen sechs Auftritten in der Fremde.

In der eigenen Merkur Arena läuft es dagegen gar nicht. Den einzigen Heimsieg holte der Tabellenelfte am 1. Spieltag gegen TSV Bayer Dormagen - und wartet schon seit 191 Tagen auf einen Heim-Zweier.

Für die auswärtsstarken Dresdner also fast ein Segen, dass sie in Lübbecke antreten dürfen.