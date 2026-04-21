Nach Saison zum Vergessen: Dieser Spieler verlässt den HCE

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Der HC Elbflorenz hat den nächsten Abgang im Sommer bekannt gegeben: Vincent Klepp schließt sich dem HC Eintracht Hildesheim an.

Von Tim Schölzel

Dresden - Während der HC Elbflorenz sich anschickt, seine erfolgreichste Saison in die eigenen Geschichtsbücher zu meißeln, erlebte ein Tiger bisher eine Spielzeit zum Vergessen: Vincent Klepp (25).

Vincent Klepp (25) will ab Sommer für den HC Eintracht Hildesheim auf Torejagd gehen.
Vincent Klepp (25) will ab Sommer für den HC Eintracht Hildesheim auf Torejagd gehen.  © Lutz Hentschel

"In den vergangenen Monaten wurde Vincent Klepp durch eine gesundheitliche Auffälligkeit über einen längeren Zeitraum ausgebremst", heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Zum Einsatz kam der 25-Jährige in dieser Spielzeit in der zweiten Liga noch nicht, nahm bisher nur in der Hinrunde in Hüttenberg und am 24. Spieltag daheim gegen Coburg auf der Bank Platz. Einige Minuten sammelte der Rechtsaußen in der Rückrunde beim Perspektiv-Team.

Im Sommer endet für den Linkshänder, der 2021 vom THW Kiel kam, das Kapitel in Elbflorenz. Er schließt sich dem HC Eintracht Hildesheim an.

Stellt der HCE heute im Heimspiel eine neue Bestmarke auf?
HC Elbflorenz Stellt der HCE heute im Heimspiel eine neue Bestmarke auf?

"Ich blicke sehr dankbar auf meine Zeit beim HC Elbflorenz zurück. Für mich war es meine erste Station im Profibereich und genau deshalb waren die fünf Jahre in Dresden besonders prägend. Ich habe hier nicht nur sportlich einen großen Schritt gemacht, sondern mich auch persönlich enorm weiterentwickelt und viel gelernt", so Klepp, der für den HCE bisher 120 Pflichtspieltore erzielte.

"Auch wenn die letzte Saison für mich persönlich nicht ganz so verlaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, überwiegen die positiven Erinnerungen ganz klar." Vielleicht kommt noch eine weitere hinzu.

Titelfoto: Lutz Hentschel

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