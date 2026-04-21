Nach Saison zum Vergessen: Dieser Spieler verlässt den HCE

Dresden - Während der HC Elbflorenz sich anschickt, seine erfolgreichste Saison in die eigenen Geschichtsbücher zu meißeln, erlebte ein Tiger bisher eine Spielzeit zum Vergessen: Vincent Klepp (25).

Vincent Klepp (25) will ab Sommer für den HC Eintracht Hildesheim auf Torejagd gehen. © Lutz Hentschel

"In den vergangenen Monaten wurde Vincent Klepp durch eine gesundheitliche Auffälligkeit über einen längeren Zeitraum ausgebremst", heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Zum Einsatz kam der 25-Jährige in dieser Spielzeit in der zweiten Liga noch nicht, nahm bisher nur in der Hinrunde in Hüttenberg und am 24. Spieltag daheim gegen Coburg auf der Bank Platz. Einige Minuten sammelte der Rechtsaußen in der Rückrunde beim Perspektiv-Team.

Im Sommer endet für den Linkshänder, der 2021 vom THW Kiel kam, das Kapitel in Elbflorenz. Er schließt sich dem HC Eintracht Hildesheim an.

"Ich blicke sehr dankbar auf meine Zeit beim HC Elbflorenz zurück. Für mich war es meine erste Station im Profibereich und genau deshalb waren die fünf Jahre in Dresden besonders prägend. Ich habe hier nicht nur sportlich einen großen Schritt gemacht, sondern mich auch persönlich enorm weiterentwickelt und viel gelernt", so Klepp, der für den HCE bisher 120 Pflichtspieltore erzielte.