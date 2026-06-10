HCE mit Zuschauerrekord! So viele Fans kamen noch nie

Dresden - Sechs Mal war die BallsportARENA in der abgelaufenen Saison ausverkauft. Zu fünf Zweitliga-Spielen und im Pokal gegen die MT Melsungen gingen alle der 2704 Tickets weg. Neuer Vereinsrekord sind aber auch die 85 Prozent Auslastung beim HC Elbflorenz über die gesamte Spielzeit und die 41604 Gesamtzuschauer, die zu den 19 Heimspielen inklusive der beiden Pokal-Auftritte kamen.

Sechs Mal in der abgelaufenen Saison freute sich HCE-Maskottchen "Florenz" über die maximale Zuschauerauslastung von 2704 Fans in der BallsportARENA. © Lutz Hentschel

"Sechs aus 19, ein Drittel voll, das klingt schön", kommentiert Dresdens Sportlicher Leiter Rico Göde (44). "Nächstes Jahr muss die Zahl für uns noch ein bisschen mehr klingen. Für mich geht es um das Thema Entwicklung und nicht um Perfektionismus. Und eine Entwicklung ist ganz klar zu sehen", betont der gebürtige Dresdner.

Die über 41.000 Zuschauer sind fast 5000 mehr im Vergleich zur Vorsaison. Weil die Tiger eine Runde länger im Pokal dabei waren, hatten sie zwar ein Heimspiel mehr im Vergleich zur Spielzeit 2024/25, der Schnitt ging dafür aber um 208 Fans pro Partie nach oben. Fortschritte gab es beim HC Elbflorenz in allen Bereichen.

"Unsere Infrastruktur und auch unsere Zahlen hinsichtlich der Fanbase sind gut. Aber genau daran wollen wir uns messen lassen und noch besser werden", so der 44-Jährige. Was auch dazugehört? "Wir wollen und müssen den Etat anheben", erklärt Göde:

"Dabei geht es aber nicht nur um die 18 Spieler, sondern auch um das große Ganze."