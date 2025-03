Nach Skandal von Lübeck: HCE jagt Eulen mit "etwas Wut im Bauch"

Dresden - "Wir sind auf Wiedergutmachung aus und starten mit etwas Wut im Bauch in das Spiel", sagte Oliver Seidler (26) vor der Partie am heutigen Mittwochabend gegen die Eulen Ludwigshafen (19 Uhr).

Und die nächste Aufgabe lautet: Jagd auf die Eulen aus Ludwigshafen! "Ich erwarte, dass wir uns verbessert darstellen im Rückzug und in der Abwehr. Das muss das Ziel sein", so der HCE -Coach.

Fest steht aber, und das sieht der 38-Jährige auch so: "Man muss das Spiel loslassen. Wer zurückschaut, der ist nicht bereit für die nächste Partie."

Parallel wird kräftig am Kader für die kommende Spielzeit gebastelt, wie Elbflorenz am Dienstag mitteilte: Julian Possehl (32) verlässt die Tiger im Sommer nach zwei Jahren und schließt sich seinem Heimatverein SF Loxten an.