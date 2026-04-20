Nachwuchs-Ass lässt Können aufblitzen: HCE hat jetzt ein Timo-Problem

Dresden - "Für Timo Schwaiger gibt's keinen Spitznamen", scherzte Sebastian Greß (31) nach dem Kantersieg gegen Tabellenschlusslicht HC Oppenweiler/Backnang . Noch nicht. Denn der 20-Jährige ließ sein Können aufblitzen und sorgt damit für ein Timo-Problem im Kader des HC Elbflorenz .

Gemeinsam mit den anderen Youngstars feierte Timo Schwaiger (20, 3.v.l.) nach dem Kantersieg gegen den HC Oppenweiler/Backnang. © Lutz Hentschel

"Timo Löser war ein paar Wochen raus. Das hat es etwas einfacher gemacht. Und Timo Stoyke ist Toni, das geht schon", erklärte der Kapitän.

Aber: Löser steht kurz vor der Rückkehr aufs Spielfeld, tauchte am Freitagabend nach 62 Tagen Pause wegen seines Fußbruchs erstmals wieder im Spieltags-Kader auf.

Einen Grund, den 26-Jährigen voreilig wieder reinzuwerfen, den hat André Haber (39) nicht. Auch, weil ein anderer Timo zu überzeugen wusste.

"Man hat gesehen, wie er in der Deckung Gas gegeben hat, einen Ball gegen den Kreisläufer gewonnen. Er ist einfach ein guter Junge", unterstrich der Coach, dass sich Schwaiger die Einsatzminuten beim Tabellendritten auch verdient hat.