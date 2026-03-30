Nächste Niederlage! So verspielt der HCE den Aufstieg

Dresden - Als "bitter" bezeichnete HCE -Coach André Haber (39) die knappe 31:32 (16:18)-Pleite bei der HSG Nordhorn-Lingen am Freitagabend - und das gleich aus doppeltem Grund.

Riesen-Enttäuschung beim HC Elbflorenz: Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt schon vier Punkte. © Mathias M. Lehmann

"Es bedeutet natürlich etwas für die Tabelle. Das ist so und das ist auch allen klar", so der Coach. Weil Balingen am Samstag gewann, ist der Tabellenzweite jetzt schon auf vier Punkte weg - und der Aufstiegszug rollt langsam ohne die Dresdner los. Dabei war im Euregium in Niedersachsen alles drin, um die vollen zwei Punkte mitzunehmen.

"In den entscheidenden Momenten hat Nordhorn einfach viel brutaler genutzt als wir", so der 39-Jährige. "Wenn ich daran denke, wie viel Bälle wir in den letzten gut zehn Minuten verworfen haben oder was uns für Quatsch-Fehler passiert sind."

Ein technischer Fehler und fünf Fehlwürfe leisteten sich seine Tiger. Symptomatisch der Auftritt vom Rückraum-Linken Doruk Pehlivan (27), der nur drei seiner neun Würfe versenkte und zusätzlich drei technische Fehler produzierte. Einfach zu viele, wenn man in dieser Liga etwas mitnehmen will.