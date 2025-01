Sachsenderby als Generalprobe! HCE startet in die Vorbereitung

Dresden - Am Sonntag bittet André Haber (38) seine Tiger zum Trainingsauftakt.

Der Plan steht: André Haber (38, r.) bittet am Sonntag zum Trainingsauftakt. © Lutz Hentschel

Zum Abschluss der Vorbereitung wartet dann noch ein richtiges Highlight, bevor es in der 2. Bundesliga wieder auf Punktejagd geht. Der HC Elbflorenz absolviert seine Vorbereitung auf die Rückrunde in Dresden.

Für die intensiven Einheiten wird unter anderem die hauseigene "Körperströmung" genutzt, wo an Athletik und Physis gefeilt wird. Dazu sind drei Testspiele geplant.

Die Partien gegen Glogow (Polen) und Lovosice (Tschechien), die in ihrer Heimat jeweils in der ersten Liga aktiv sind, finden am 23. und 28. Januar unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Das Highlight der Vorbereitung bildet aber ganz klar das Sachsenderby: Am 31. Januar (18 Uhr) kommt der Bundesligist SC DHfK Leipzig in die Landeshauptstadt. Hier können sich auch alle Fans wieder auf die Rückrunde einstimmen.