Sieg im Visier! HCE will sechsten Heimerfolg

Dresden - Nur um am Samstag (18 Uhr) Geschenke in die geputzten Schuhe des HC Elbflorenz zu legen, reist der TV Hüttenberg gewiss nicht nach Dresden.

HCE-Rückraumspieler Timo Löser (26) erwartet ein kampfbetontes Spiel gegen Hüttenberg. © Lutz Hentschel

Die Form spricht allerdings ganz klar für die Mannschaft von André Haber (39), die zehn ihrer vergangenen elf Ligaspiele gewann.

Anders beim Gast: Vier Spiele in Folge kein Sieg, am vergangenen Wochenende auch noch die erste Heimniederlage seit mehr als eineinhalb Jahren - bei den Hessen läuft's derzeit gar nicht.

"Unangenehme Abwehr, unangenehmer Gegner", fällt Timo Löser (26) beim Gedanken an die Mittelhessen trotzdem sofort ein. Genauso präsent ist beim 26-Jährigen aber auch das Duell der beiden Teams vor fast einem Jahr, in dem sich die Dresdner erst wenige Sekunden vor Schluss den 24:23-Heimsieg sicherten.

Eine Qualität, die in der aktuellen Saison regelrecht zum Trumpf der Sachsen geworden ist. "Das hat eine innere Ruhe ausgelöst. Selbst wenn wir mal nicht so gut spielen wie in Backnang, davon lassen wir uns nicht aus dieser Ruhe bringen und das Ding dann trotzdem ziehen, egal wie", erklärt der HCE-Rückraumspieler das Selbstverständnis, das sich der Aufstiegsaspirant erarbeitet hat.