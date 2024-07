Alle Testspiele auswärts! So bereitet sich der HC Elbflorenz auf die neue Saison vor

Dresden - Die Handballer des HC Elbflorenz starten zwar erst in knapp zwei Wochen in die Vorbereitung auf die Zweitligasaison 2024/2025, aber der Plan für die Zeit bis zum Punktspielauftakt ist schon festgezurrt.

Am 16. Juli bittet Chefcoach André Haber (37) seine Männer zum Trainingsauftakt. © Lutz Hentschel

Am 16. Juli wird Cheftrainer André Haber (37) die Profis zum Trainingsauftakt in der heimischen BallsportARENA begrüßen.

Das erste Testspiel steht am 30. Juli an, wenn die Tiger beim Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf gastieren. Vier Tage später reist die Mannschaft ins Trainingslager nach Bayern und testet gegen Drittligist Wölfe Würzburg.

Wie im Vorjahr bezieht der HCE im Sportcamp in Bischofsgrün Quartier, wo es intensiv zur Sache gehen wird.

Nach dem Trainingslager wird der HCE auch in diesem Jahr am Sachsen-Cup teilnehmen. Am 9. August treffen die Dresdner in Waldheim auf Bundesligist SC DHfK Leipzig, einen Tag später geht es in Coswig gegen Zweitliga-Absteiger EHV Aue.

Zwei Wochen vor dem Start in die neue Zweitliga-Spielzeit steht für den HCE die erste Runde im DHB-Pokal an. Dabei muss das Haber-Team am 24./25. August beim Zweitliga-Aufsteiger HSG Konstanz antreten.