Spielplan ist da! Worauf sich HCE-Sportchef Göde besonders freut

Dresden - Der vorläufige Spielplan der kommenden Saison ist draußen und hält für die Mannschaft von Rico Göde (44) einige Highlights parat. Der Sportliche Leiter des HC Elbflorenz verriet, worauf er sich besonders freut.

Der Spielplan beschert dem HC Elbflorenz am vierten Spieltag eine volle Halle - ganz zur Freude von Rico Göde (44). © Lutz Hentschel

"Ich freue mich, dass wir auswärts starten und ich freue mich, dass wir ein schönes Weihnachtsspiel haben", so Göde. Zum Auftakt geht es für die Tiger am Wochenende vom 28. bis 31. August zum TSV Bayer Dormagen. Besagtes Weihnachtsspiel steigt am 19. oder 20. Dezember in der BallsportARENA gegen Absteiger GWD Minden.

Aber auch die Ansetzung gegen den anderen Absteiger vom SC DHfK Leipzig stimmt ihn besonders glücklich. Das Duell, auf das mindestens einmal ganz Handball-Sachsen hinfiebert, findet bereits am vierten Spieltag in der BallsportARENA statt.

"Wir wissen alle, wie die Handballhallen im September oft aussehen. Da ist man halt noch lieber im Garten - übertrieben gesagt. Im ersten Heimspiel der vergangenen Saison gegen den späteren Aufsteiger Bietigheim war die Halle bei Weitem nicht voll", schaut der 44-Jährige zurück. 1569 Fans strömten da nur in die Halle.

Wenn jetzt die Leipziger zwischen dem 18. und 20. September in die Landeshauptstadt kommen, rechnet der 44-Jährige mit einer rappelvollen Arena: "Da bin ich mir relativ sicher."