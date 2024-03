"Penny" ist jeden Cent wert: Top-Scorer bleibt beim HC Elbflorenz!

Top-Scorer Lukas Wucherpfennig hat seinen Vertrag beim HC Elbflorenz am Mittwoch um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Das hört sich doch richtig gut an: Lukas Wucherpfennig (28) hat am Mittwoch seinen Vertrag beim HC Elbflorenz um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. Der Top-Scorer der Tiger bleibt und formuliert gleich ein großes Ziel: "Irgendwann will ich mit Dresden in der 1. Liga spielen."

Er kam 2020 aus Coburg und bleibt nun mindestens zwei weitere Jahre in Dresden: Lukas Wucherpfennig (28, 2.v.r.). Er ist der Top-Scorer des HCE. © Matthias Rietschel Über Vertragsinhalte will der 28-Jährige, der 2020 aus Coburg kam, natürlich nicht reden. "Ich bin zufrieden", sagt er schmunzelnd. Geld, so sagt er selbst, wäre nicht der Hauptgrund, beim HCE zu bleiben. "Die Triebfeder sind die sportlichen Ziele". Und die sollen ihn irgendwann mit Dresden in die Elite-Liga führen. "Es gibt ja im Verlauf einer sportlichen Laufbahn immer Leute, die einem sagen, wie weit man kommt. Denen will ich es zeigen, dieser Anreiz ist da", so "Penny", der in all den vier Jahren jeden Cent für Elbflorenz wert war - und mit Sicherheit auch weiter sein wird. HC Elbflorenz Auswärtssieg? HC Elbflorenz hat "Appetit bekommen!" "Ich fühle mich pudelwohl hier und das möchte ich auch zeigen." Wann den sein HCE an der Tür zu den ganz Großen anklopfen kann, das vermag er noch nicht zu sagen. In dieser Saison dürfte der Zug abgefahren sein.

André Haber freut sich, dass Lukas Wucherpfennig beim HC Elbflorenz bleibt