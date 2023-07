Vier Tests und ein Trainingslager: So bereitet sich der HCE auf die neue Saison vor

Dresden - Noch weilen die Handballer des HC Elbflorenz im Urlaub, doch in nicht einmal mehr anderthalb Wochen geht es schon wieder scharf!

Noch dürfen die Spieler des HC Elbflorenz entspannen, doch am 13. Juli ist damit Schluss. © Lutz Hentschel

Am 13. Juli startet der Zweitligist mit Neu-Coach André Haber in seine Saison-Vorbereitung.

Dann wird in der Dresdner BallsportARENA sicherlich ordentlich geschwitzt, denn so eine Spielzeit wie zuletzt - in der der Klassenerhalt erst spät festgezurrt wurde - soll sich nicht wiederholen.



Zwölf Tage nach dem Trainings-Auftakt steht das erste Testspiel für die Tiger an.

Im Rahmen des inoffiziellen Sachsen-Cups reist der HCE ins Erzgebirge zum Zweitliga-Rückkehrer EHV Aue.

Drei Tage später, am 28. Juli, treffen die Dresdner im sächsischen Wilsdruff auf Habers Ex-Team, den Erstligisten SC DHfK Leipzig.

Im Rahmen eines Trainingslagers vom 7. bis 12. August soll im Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün der Feinschliff angesetzt werden.

Dort findet auch das dritte Testspiel gegen den Ligakonkurrenten HSC 2000 Coburg statt.