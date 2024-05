Krankheitswelle schwächt HC Elbflorenz: Haber hofft auf 8. Mann

Dresden - Dieser HC Elbflorenz wird wohl ein neues Gesicht zeigen. Nicht unbedingt sportlich, denn das, was die Tiger da vor einer Woche in Hagen abgeliefert haben , das war schon ganz großes Kino.

André Haber (37, v.) muss von Tag zu Tag schauen, wer sich für die Eulen fit meldet. © Lutz Hentschel

Auf dem Parkett in der BallsportArena wird am heutigen Sonntag (17 Uhr) gegen die Eulen Ludwigshafen trotzdem ordentlich durchrotiert werden, denn der HCE geht krankheitsbedingt am Stock.

"Hagen war ein emotionales Highlight, aber wir haben es teuer bezahlt. Wir müssen mit einem dünneren Kader antreten, sind aber zu einhundert Prozent überzeugt, dass wir in der Lage sind, Ludwigshafen zu besiegen", erklärt André Haber.



Der Tiger-Coach musste in der Trainingswoche jede Menge Krankmeldungen verkraften und gibt auch daher keine "Wasserstandsmeldungen mehr ab. Wir werden sehen, wer dabei ist."

Deswegen hofft Haber auch auf "ein bisschen mehr Unterstützung von der Halle. Wir brauchen den sprichwörtlich achten Mann noch ein Stück mehr."