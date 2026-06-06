Volles Haus zum Saisonabschluss beim HCE - und viele Tore im Ost-Derby?
Dresden - "Für mich ist es das Heimspiel", beantwortet André Haber (39) die Frage, was ihn vor dem letzten Saisonspiel seines HC Elbflorenz gegen den Dessau-Roßlauer HV (Samstag, 18 Uhr) am meisten pusht: "Dass es zu Hause ist."
Die Freude beim 39-Jährigen ist noch größer, weil die BallsportARENA dann auch zum sechsten Mal in dieser Saison rappelvoll sein wird - fünf Mal war die Halle in der Liga ausverkauft, ein Mal im Pokal gegen die MT Melsungen.
Und das Duell mit dem Ost-Rivalen, der mit 170 Kilometern Fahrtweg der nächstgelegene Liga-Konkurrent ist, verspricht Unterhaltung pur. Das Tor-Festival im Hinspiel gewannen die Sachsen am zweiten Weihnachtsfeiertag 42:34.
Dass auch das Rückspiel so laufen könnte, davon ist Haber überzeugt.
"Ich glaube, dass es ein sehr schnelles Spiel werden wird, weil Dessau gern aufs Tempo drückt und wir auch. Die Mannschaft, die ihr Tempospiel besser durchbringt bzw. den Rückzug besser organisiert, hat den Vorteil", vermutet der Dresdner Trainer vor dem Saisonabschluss.
Titelfoto: Lutz Hentschel