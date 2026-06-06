Volles Haus zum Saisonabschluss beim HCE - und viele Tore im Ost-Derby?

Dresden - "Für mich ist es das Heimspiel", beantwortet André Haber (39) die Frage, was ihn vor dem letzten Saisonspiel seines HC Elbflorenz gegen den Dessau-Roßlauer HV (Samstag, 18 Uhr) am meisten pusht: "Dass es zu Hause ist."

André Haber (39, v.l.) will am Samstag ein letztes Mal vor heimischer Kulisse jubeln. © Lutz Hentschel

Die Freude beim 39-Jährigen ist noch größer, weil die BallsportARENA dann auch zum sechsten Mal in dieser Saison rappelvoll sein wird - fünf Mal war die Halle in der Liga ausverkauft, ein Mal im Pokal gegen die MT Melsungen.

Und das Duell mit dem Ost-Rivalen, der mit 170 Kilometern Fahrtweg der nächstgelegene Liga-Konkurrent ist, verspricht Unterhaltung pur. Das Tor-Festival im Hinspiel gewannen die Sachsen am zweiten Weihnachtsfeiertag 42:34.

Dass auch das Rückspiel so laufen könnte, davon ist Haber überzeugt.