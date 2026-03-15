Arena wird zun Hexenkessel: Leipzig und Stuttgart ringen um jedes Tor

Leipzig - Die Begegnung zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem TVB Stuttgart sorgte am Sonntag für einen spannungsgeladenen Handballnachmittag in der Quarterback Immobilien Arena. Am Ende trennten sich beide Teams vor 4793 Zuschauern mit 29:29 (17:17).

Leipzigs Abwehrchef Marko Mamic (r.) hatte am Sonntag alle Hände voll zu tun. © Picture Point/ Sven Sonntag

Leipzig begann mit Tomas Mrkva im Tor, Blaer Hinrikkson auf der linken Rückraumposition sowie dem zuletzt ausgefallenen Kapitän Lukas Binder. Domenico Ebner stand aufgrund einer Erkrankung nicht zur Verfügung.

Die Grün-Weißen wirkten bissig und konzentriert, während Stuttgart sich im Aufbauspiel erstaunlich viele Fehlpässe leistete. Bester Werfer war in der 15. Minute (9:7) eindeutig Franz Semper mit vier Treffern. In der 19. Minute (11:8) zogen die Hausherren dann erstmals mit drei Toren davon, doch nicht zuletzt aufgrund zahlreicher 7-Meter gegen die Sachsen, blieb Stuttgart dran.

Zwischen Leipzigs Dean Bombac und TVB-Abwehrkante Antonia Seradilla kam es immer wieder zu spektakulären 1-gegen1-Aktionen, die von den anwesenden Handballfans mit Szenenapplaus gewürdigt wurden.

Eher mäßig performten an diesem Sonntag hingegen das Schiedsrichter-Duo, zahlreiche fragwürdige Entscheidungen erhitzen die Gemüter auf beiden Seiten des Kampfgerichts. Leipzig-Coach Frank Carstens sah dabei kurz vorm Ende des ersten Durchgangs wegen Meckerns die Gelbe Karte, nachdem ein erfolgreicher Durchbruch von Bombac samt Tor zurückgepfiffen wurde. Beim Stand von 17:17 ging es in die Kabine.