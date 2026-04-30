Souverän geht anders, aber egal: Leipzig holt ersten Heimsieg des Jahres!

Leipzig - Der SC DHfK Leipzig hat den HC Erlangen mit 30:29 (17:13) besiegt und sich damit zwei extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf erarbeitet. In einer extrem körperlichen Begegnung hatten die Unparteiischen alle Hände voll zu tun, die teils erhitzten Gemüter zu beruhigen. Insgesamt 4510 Zuschauer verfolgten das packende Duell am Donnerstagabend in der Quarterback Immobilien Arena.

Leipzig tat sich zunächst schwer, die Kreisanspiele des HCE zu unterbinden. © Picture Point/ Sven Sonntag

Frank Carstens setzte zu Beginn auf Bombac, Bogojevic und Piroch im Rückraum, am Kreis startete Rogan. Die Außenpositionen besetzten zunächst Peter und natürlich Binder. Zwischen den Pfosten begann Mrkva nach seinem starken Auftritt am vergangenen Wochenende gegen den THW Kiel.

Leipzig präsentierte sich ab der 1. Minute zwar bissig und mit viel Zug zum Tor, verteidigte jedoch zunächst teils fahrlässig und machte es dem HCE anfänglich zu einfach, zum freien Wurf zu kommen.

Nach 15 Minuten neutralisierten sich beide Teams beim Stand von 10:11 beinahe, wobei Leipzig hätte vorne liegen müssen, wäre da nicht erneut die streckenweise miserable Chancenverwertung gewesen.

Doch die Sachsen fanden immer besser ins Spiel, kämpften verbissen um jeden Ball und bauten ihren Vorsprung in der 28. Minute erstmals auf vier Treffer zum Halbzeitstand von 17:13 aus. Weiter so!