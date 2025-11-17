Auswärtsfahrt zum Heimspiel: In dieser Halle treten Leipzigs Handballer im Pokal-Kracher an

Leipzig - Nachdem sich der SC DHfK Leipzig im Achtelfinale des DHB-Pokals gegen die HSG Nordhorn-Lingen knapp durchgesetzt hatte, stand lange nicht fest, wo das Viertelfinale ausgetragen werden kann. Aufgrund der hohen Auslastung verschiedener Locations in der Messestadt müssen die Fans der Grün-Weißen zum Pokalkracher gegen den TBV Lemgo am 17. Dezember nun gar die Reise in die sächsische Landeshauptstadt auf sich nehmen.

Hier findet das Pokal-Viertelfinale zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem TBV Lemgo Lippe statt: die BallsportArena in Dresden. (Archiv) © Robert Michael/dpa

Das Viertelfinale findet damit also nach langem Hin und Her in der Heimstätte des HC Elbflorenz statt: der Ballsport Arena Dresden.



In der hauseigenen Spielstätte, der Quarterback Immobilien Arena, gastiert zu besagtem Zeitpunkt nämlich die Show "Holiday on Ice".

Der SC DHfK bemüht sich um Schadensbegrenzung spricht von einer "tragfähigen Lösung".

"Ein Heimspiel außerhalb Leipzigs ist alles andere als optimal, aber angesichts der Hallensituation die einzige Option", sagt Geschäftsführer Karsten Günther. "Wir werden das Beste daraus machen und alles dafür tun, dass viele Leipziger Fans in Dresden dabei sein können."

Damit möglichst viele Unterstützer mitreisen, organisiert der SC DHfK Fanbusse sowie einen Zugshuttle ab Leipzig. Sobald alle Daten fix sind, soll über die gemeinsamen Anreiseoptionen noch einmal separat informiert werden.