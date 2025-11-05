Nichts für schwache Nerven: Leipzig liefert sich Pokal-Krimi mit Zweitligist

Nordhorn - Im Achtelfinale des Deutschen Handball -Pokals hat sich der SC DHfK Leipzig mit 28:27 gegen die HSG Nordhorn-Lingen durchgesetzt. Vor 1947 Zuschauern präsentierten sich die Grün-Weißen im Kreissportzentrum Euregium dabei nicht durchweg wie ein Erstligist. Trotzdem reichte es am Ende für den ersten Viertelfinaleinzug seit der Saison 2017/18.

Leipzig und Nordhorn standen sich bereits einmal im DHB-Pokal gegenüber: Am 18. August 2019 setzte sich der SC DHfK Leipzig mit 31:21 durch. (Symbolbild) © Jens Wolf/dpa

Zunächst entwickelte sich ein offener Schlagabtausch auf Augenhöhe zwischen beiden Kontrahenten.

Die Niedersachsen aus der 2. Bundesliga begannen mit viel Tempo, die Leipziger zeigten im Angriff zwar viel Zug zum Tor, in der Deckungsarbeit mangelte es jedoch an Souveränität.

Leipzigs Torwart Tomas Mrkva erwies sich in dieser Phase glücklicherweise als starker Rückhalt und brillierte nach 20 Minuten bereits mit acht starken Paraden.

Im Anschluss konnten die Nordhorner die hohe Schlagzahl vom Spielbeginn nicht aufrechterhalten. Gegen Ende der ersten Halbzeit gelang es den Leipzigern daraufhin, sich trotz einer doppelten Unterzahl abzusetzen und die Drei-Tore-Führung bei einem Stand von 14:11 in die Pause zu retten.