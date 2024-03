DHfK Leipzig und Nationalspieler lösen Vertrag auf: "Besten Jahre meines Lebens"

Maciej Gebala (30, r.) verlässt den SC DHfK Leipzig im Sommer vorzeitig. © Picture Point / Sven Sonntag

Der Handball-Bundesligist teilte am Freitagnachmittag, dass es zu einer einvernehmlichen Vertragsauflösung zu Ende Juni 2024 gekommen ist. Grund ist die mangelnde Spielzeit, die er unter Trainer Runar Sigtryggsson (51) bekommt.

"Ich spiele seit sechs Jahren in Leipzig und durfte Teil dieser geilen Mannschaft sein", wird der 2018 von Wisla Plock nach Sachsen gewechselte Gebala zitiert. "Es war eine wirklich tolle Zeit mit Verein, Team und Fans als Einheit. In dieser Zeit ist auch familiär sehr viel passiert." Nicht nur heiratete er seine Freundin, auch seine zwei Kinder wurden in Leipzig geboren.

Seine "veränderte Rolle" in der Mannschaft und der Wunsch, auch für die polnische Nationalmannschaft in Topform zu sein, haben seinen Abgangswunsch befeuert. "Danke an die Leipziger Handballfamilie. Dank euch konnte ich hier die bis jetzt besten Jahre meines Lebens verbringen", so der 30-Jährige, den es im Sommer zum Ligakonkurrenten HC Erlangen zieht.