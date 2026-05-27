27.05.2026 17:34 DHfK stellt sich der neuen Realität: Mit diesem Kader soll Leipzig der Wiederaufstieg gelingen

Zwei Spieltage vor Saisonende trennen die Leipziger vier Punkte und 38 Tore vom rettenden Ufer.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Durch die Niederlage des SC DHfK gegen die MT Melsungen am vergangenen Donnerstag und den Sieg Wetzlars am Wochenende hält die bittere Realität in der Messestadt Einzug: Leipzigs Handballer haben den Kampf um den Klassenerhalt verloren. Die Vorbereitungen für diesen Worst Case laufen zum Glück bereits seit Monaten. Am Mittwoch gab der Verein nun ein Update bezüglich des Kaders, der den direkten Wiederaufstieg ins Oberhaus erkämpfen soll.

Hält Leipzig auch in der 2. Liga die Treue: Kreisläufer Luka Rogan (22). Auch Matej Klima (27) und Blaer Hinriksson (24) spielen in der nächsten Saison weiterhin für die Grün-Weißen. © Picture Point/ Sven Sonntag Zwei Spieltage vor Saisonende trennen die Leipziger aktuell vier Punkte und 38 Tore vom rettenden Ufer. Zwar wäre der Ligaverbleib theoretisch noch möglich, käme jedoch einem Wunder gleich. "Der Abstieg ist für uns alle extrem schmerzhaft, aber gerade jetzt möchte ich Verantwortung übernehmen", sagt der tschechische Nationalspieler Matej Klima (27) bei der Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung. "Die Unterstützung der Fans hier ist einmalig und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir in der 2. Liga als Team eine starke Reaktion zeigen und wieder erfolgreiche Zeiten erleben." Auch Kreisläufer Luka Rogan (22) und Rückraumspieler Blaer Hinriksson (24) sind in Leipzig noch nicht fertig und verlängerten ihre Papiere: "Trotz der schwierigen Situation bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam Großes erreichen können", sagte Rogan. HC Elbflorenz Dank eiskaltem Endspurt: HCE zurück auf Rang drei Hinriksson versprach, "härter denn je" zu arbeiten, um dem Team zu helfen, wieder in die Bundesliga aufzusteigen.

Lange Gesichter auf der Leipziger Bank während der 27:33-Niederlage gegen die MT Melsungen am Donnerstag. (Archivfoto) © Picture Point/ Sven Sonntag

Marko Mamic und Tomas Piroch gehen

Leipzigs Abwehrchef Marko Mamic (32) verlässt den Verein nach sieben Jahren und wird nach dem letzten Heimspiel am 7. Juni verabschiedet. © Picture Point / Gabor Krieg "Blær hat mit seinem Fleiß, seinem Ehrgeiz und seiner großartigen Athletik in seinem ersten Jahr im Ausland auf sich aufmerksam gemacht", sagte Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (54). "Luka hat sich in dieser Saison vor allem in der Abwehr gesteigert und ist dort mittlerweile die Nummer eins auf seiner Position in unserem Team." Zuvor hatten sich bereits Staffan Peter (22), Franz Semper (28), Lukas Binder (33), Dean Bombac (37), Tomas Mrkva (37), Moritz Preuss (31), Tom Koschek (19), Tim Hertzfeld (21), Caspar Gauer (20) und Anton Voß (19) zum SC DHfK bekannt. Die beiden Nationalspieler Marko Mamic (32, Kroatien) und Tomas Piroch (26, Tschechien) haben sich hingegen entschlossen, den Weg in die 2. Bundesliga nicht mitzugehen. HC Elbflorenz Aufstieg verpasst, aber HCE kämpft um Rang drei: "Wollen das unbedingt" Mit ihnen verabschiedet werden am letzten Spieltag (7. Juni) auch Domenico Ebner (32, wechselt nach Lemgo), Nils Greilich (21, wechselt nach Hildesheim), Ahmed Khairi (31, kehrt in seine ägyptische Heimat zurück) sowie Lucas Krzikalla (32), Simon Ernst (32) und William Bogojevic (28, Vertragsende). Wie die Sachsen am Mittwoch bekannt gaben, kommt mit Fritz-Leon Haake (21) hingegen zum Saisonbeginn ein vielversprechender Rückraumspieler vom Dessau-Roßlauer HV. Der 21-Jährige ist trotz seines jungen Alters aktuell Top-Torschütze der Dessauer (119 Saisontore) und gleichzeitig bester Vorlagengeber (98 Assists).

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