DHfK stellt sich der neuen Realität: Mit diesem Kader soll Leipzig der Wiederaufstieg gelingen
Leipzig - Durch die Niederlage des SC DHfK gegen die MT Melsungen am vergangenen Donnerstag und den Sieg Wetzlars am Wochenende hält die bittere Realität in der Messestadt Einzug: Leipzigs Handballer haben den Kampf um den Klassenerhalt verloren. Die Vorbereitungen für diesen Worst Case laufen zum Glück bereits seit Monaten. Am Mittwoch gab der Verein nun ein Update bezüglich des Kaders, der den direkten Wiederaufstieg ins Oberhaus erkämpfen soll.
Zwei Spieltage vor Saisonende trennen die Leipziger aktuell vier Punkte und 38 Tore vom rettenden Ufer. Zwar wäre der Ligaverbleib theoretisch noch möglich, käme jedoch einem Wunder gleich.
"Der Abstieg ist für uns alle extrem schmerzhaft, aber gerade jetzt möchte ich Verantwortung übernehmen", sagt der tschechische Nationalspieler Matej Klima (27) bei der Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung. "Die Unterstützung der Fans hier ist einmalig und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir in der 2. Liga als Team eine starke Reaktion zeigen und wieder erfolgreiche Zeiten erleben."
Auch Kreisläufer Luka Rogan (22) und Rückraumspieler Blaer Hinriksson (24) sind in Leipzig noch nicht fertig und verlängerten ihre Papiere: "Trotz der schwierigen Situation bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam Großes erreichen können", sagte Rogan.
Hinriksson versprach, "härter denn je" zu arbeiten, um dem Team zu helfen, wieder in die Bundesliga aufzusteigen.
Marko Mamic und Tomas Piroch gehen
"Blær hat mit seinem Fleiß, seinem Ehrgeiz und seiner großartigen Athletik in seinem ersten Jahr im Ausland auf sich aufmerksam gemacht", sagte Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (54). "Luka hat sich in dieser Saison vor allem in der Abwehr gesteigert und ist dort mittlerweile die Nummer eins auf seiner Position in unserem Team."
Zuvor hatten sich bereits Staffan Peter (22), Franz Semper (28), Lukas Binder (33), Dean Bombac (37), Tomas Mrkva (37), Moritz Preuss (31), Tom Koschek (19), Tim Hertzfeld (21), Caspar Gauer (20) und Anton Voß (19) zum SC DHfK bekannt.
Die beiden Nationalspieler Marko Mamic (32, Kroatien) und Tomas Piroch (26, Tschechien) haben sich hingegen entschlossen, den Weg in die 2. Bundesliga nicht mitzugehen.
Mit ihnen verabschiedet werden am letzten Spieltag (7. Juni) auch Domenico Ebner (32, wechselt nach Lemgo), Nils Greilich (21, wechselt nach Hildesheim), Ahmed Khairi (31, kehrt in seine ägyptische Heimat zurück) sowie Lucas Krzikalla (32), Simon Ernst (32) und William Bogojevic (28, Vertragsende).
Wie die Sachsen am Mittwoch bekannt gaben, kommt mit Fritz-Leon Haake (21) hingegen zum Saisonbeginn ein vielversprechender Rückraumspieler vom Dessau-Roßlauer HV. Der 21-Jährige ist trotz seines jungen Alters aktuell Top-Torschütze der Dessauer (119 Saisontore) und gleichzeitig bester Vorlagengeber (98 Assists).
Suljakovic kommt für Ebner - Verbleib von Adam Lönn offen
"Fritz ist ein Spieler, der in der 2. Liga zuverlässig starke Leistungen abgeliefert hat", erklärte Leipzigs Cheftrainer.
Bereits zuvor hatte der SC DHfK Torhüter Anadin Suljakovic (28) von der HSG Wetzlar als Ersatz für Domenico Ebner verpflichtet.
Damit sind nur noch eine Kaderstelle im rechten Rückraum sowie der Verbleib von Adam Lönn (34) offen. Beides soll bis zum Saisonende final geklärt sein.
In den letzten beiden Partien trifft der SC DHfK Leipzig am 3. Juni auswärts auf Lemgo, bevor das Team aus der Messestadt am 7. Juni das vorerst letzte Spiel im Oberhaus gegen Minden bestreitet und nach elf Jahren den Weg in die Zweitklassigkeit antritt.
Titelfoto: Picture Point/ Sven Sonntag