Gegen den Letzten! DHfK Leipzig gibt 6-Tore-Führung aus der Hand und zittert sich zu Heimsieg

Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben mit Ach und Krach ihren dritten Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison verbucht. Trotz einer schwachen zweiten Halbzeit bezwang das Team von Trainer Runar Sigtryggsson am Sonntagnachmittag den Tabellenletzten HBW Balingen-Weilstetten mit 26:25 (14:8).

Es war in der ersten Halbzeit eine Partie auf mäßigem Niveau, doch nach einer Tempoverschärfung Mitte der ersten Halbzeit setzten sich die Gastgeber auf 12:6 (23.) ab. Balingen prallte immer wieder an der starken 5:1-Abwehr der Leipziger ab, die zur Pause souverän führten.

In der 54. Minute ging Balingen erstmals in dieser Partie in Führung (23:22). In der Schlussphase hatte Oskar Sunnefeldt maßgeblichen Anteil daran, dass die Leipziger mit drei Toren nacheinander zum 26:24 das Spiel wieder auf ihre Seite zogen.