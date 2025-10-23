Handball-Ikone Stefan Kretzschmar: "Nirgendwo brennt es so sehr, wie in Leipzig"

Leipzig - Dass es um den SC DHfK Leipzig nach dem schlechtesten Ligastart der Vereinsgeschichte aktuell alles andere als gut steht, ist Fans und Spielern nicht erst seit der Klatsche gegen den SC Magdeburg am Sonntag klar. Nun äußerte sich auch der ehemalige Nationalspieler und Ex-DHfK-Aufsichtsratsmitglied Stefan Kretzschmar (53) zur desolaten Lage des Tabellenletzten aus der Messestadt.

Von 2009 bis 2019 war Stefan Kretzschmar (52) ehrenamtlich im Aufsichtsrat der SC DHfK Leipzig Handball. (Archivbild) © Imago / Eibner

"Die haben richtig aufs Maul bekommen", sagt der Ex-Nationalspieler die Handball-Ikone im Podcast "Kretzsche & Schmiso". "Nirgendwo brennt es so sehr gerade, wie in Leipzig. Und nirgendwo ist die Verunsicherung und Frustration gerade so groß wie in Leipzig."

Dabei sei der Endstand von 36:23 aus Sicht der Grün-Weißen noch erfreulich: "Es hätten auch 20 Treffer Abstand sein können, wenn Magdeburg richtig durchgezogen hätte", so Kretschmar, der von 2009 bis 2019 ehrenamtliches Aufsichtsratsmitglied beim SC DHfK war.

"Ich sage dir: Leipzig hat keine Ahnung, wie sie das machen sollen gerade." Es gebe außer Franz Semper und William Bogojevic, keinen im Team, der in die Tiefe gehe und Zug zum Tor habe, analysiert Kretschmar besorgt.

"Die gesamte Mannschaft ist völlig verunsichert und spielt reinen Alibi-Handball. Und das ist die schwerste aller Aufgaben: So eine Mannschaft psychologisch aufzurichten, dass sie wieder anfängt, an sich zu glauben."