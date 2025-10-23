Leichtes Spiel: SC Magdeburg schlägt RK Pelister

Magdeburg - Titelverteidiger SC Magdeburg bleibt in der Handball Champions League ohne Punktverlust.

Omar Ingi Magnusson (28) war mit zehn Toren bester Spieler beim SCM. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

Gegen RK Pelister aus Nordmazedonien siegten die Elbestädter am Donnerstagabend vor 6267 Zuschauern mit 36:26 (19:13).

Dabei war einmal mehr Omar Ingi Magnusson (28) bester Magdeburger Schütze mit zehn Toren. Magdeburg führt Gruppe B weiter ohne Punktverlust an, liegt zwei Punkte vor Verfolger FC Barcelona.

Der SCM verzichtete auf den angeschlagenen Oscar Bergendahl (30) am Kreis, stand defensiv gewohnt sicher und holte sich eine frühe Führung (6:3/10).

Die Gäste griffen zur Auszeit, der SCM ließ anschließend einige Angriffe liegen und Pelister schaffte den Anschluss.

Magdeburg ließ sich nicht beeindrucken, schlug zurück und führte zur Pause mit sechs Toren Vorsprung.