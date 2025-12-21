Irre Aufholjagd! Leipzig kratzt im Ost-Kracher an der Sensation

Magdeburg - Was für ein Handball-Nachmittag! Im Ost-Derby mit dem ungeschlagenen Tabellenführer hat der SC DHfK Leipzig am Sonntagabend mit 28:29 (12:18) gegen den SC Magdeburg verloren. In einer nervenaufreibenden Begegnung kämpfte sich das Team aus der Messestadt in der zweiten Hälfte zurück und schlitterte am Ende nur haarscharf an der Sensation vorbei.

Leipzigs Franz Semper beim Versuch, in die Tiefe zu stoßen. © Imago / Jan Huebner

Leipzig kam über Domenico Ebner zunächst stark ins Spiel, der Torwart entschärfte direkt einen Sieben-Meter sowie einen freien Wurf aus kurzer Distanz, vorne setzte Matej Klima mit den ersten drei Treffern für den SC DHfK ein frühes Ausrufezeichen.

Nach zehn Minuten lag Magdeburg jedoch mit 6:2 vorn, fand immer besser in die Partie und konnte mehr Abschlüsse für sich verbuchen. Besonders das hohe Tempo in der Vorwärtsbewegung der Hausherren forderte die Sachsen sichtlich.

Nach 20. Minuten baute der SCM seine Führung auf 12:8 aus, verschob hinten flink und traf vorne aus allen Lagen. Die Leipziger taten sich schwer, Lücken in die Deckung der Gastgeber zu reißen, die offensiv verteidigten und den SC DHfK damit immer wieder zu Eins-gegen-Eins-Aktionen und Würfen aus dem Rückraum zwangen.

Mit einer Sechs-Tore-Führung für Magdeburg ging es beim Stand von 18:12 in die Kabine. Wie erwartet, machte es der bisher ungeschlagenen Tabellenführer aus Sachsen-Anhalt dem Team aus der Messestadt alles andere als leicht. Besonders bei der Wurfquote hatte der SCM mit 69 Prozent deutlich die Nase vorn, während die Mannschaft von Frank Carstens im ersten Durchgang auf 55 Prozent kam.