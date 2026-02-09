Gute Nachrichten vor Rückrunden-Auftakt gegen Hamburg: Leipzig findet Ebner-Nachfolger
Leipzig - Am morgigen Dienstag meldet sich die stärkste Handball-Liga der Welt zurück aus der Winterpause! Bevor der SC DHfK dabei zum Auftakt beim HSV Hamburg antritt (19 Uhr), verkünden die Leipziger zwei Neuzugänge, die ab Sommer zur Verfügung stehen. Damit steht nun auch fest, wer auf den scheidenden Domenico (31) Ebner folgen wird.
Mit den Hamburgern wartet zum Beginn der Rückrunde zwar eine anspruchsvolle Aufgabe, im Hinspiel konnte man den Hanseaten vor heimischer Kulisse jedoch den ersten und einzigen Liga-Sieg der Saison (29:27) abringen.
"Für uns wird es darauf ankommen, dem HSV wenig Möglichkeiten für ihr Tempospiel zu geben und gleichzeitig selber gut umzuschalten, um ein paar einfache Tore zu erzielen", sagte Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (54) am Montag.
"Hamburg ist auf jeder Position extrem gefährlich und verfügt mit Sauter, Jørgensen und Lassen über ein paar herausragende Individualisten. Weiterhin gilt es auch, ihr Kreisspiel zu unterbinden."
Statistisch gesehen nehmen sich beide Teams wenig: In neun bisherigen Duellen konnte jede Mannschaft jeweils vier Siege für sich verbuchen, einmal trennte man sich unentschieden. Ein Erfolg zum Auftakt der Hinrunde wäre jedoch immens wichtig für die abstiegsbedrohten Leipziger.
Leipzig verpflichtet Anadin Suljakovic und Tim Hertzfeld ab Sommer
Mit zwei Neuzugängen stellt der SC DHfK unterdessen bereits die Weichen für die kommende Saison.
Torhüter Anadin Suljaković (27) ersetzt ab Sommer Domencio Ebner (31), der nach Lemgo wechselt. Der 27-jährige Keeper aus Bosnien und Herzegowina bringt umfangreiche Bundesliga- und internationale Erfahrung mit.
Suljaković stand zuletzt sieben Jahre bei der HSG Wetzlar unter Vertrag. Der Schlussmann absolvierte bis zur Winterpause 156 Spiele für die Mittelhessen. In der Saison 2025/26 überzeugte der 1,96 Meter große Torhüter mit 152 Paraden in 19 Einsätzen.
Auch Kreisläufer Tim Hertzfeld (21) erhält zur neuen Saison einen Vertrag bei den Grün-Weißen. Der 1,97 Meter große Defensivspezialist kommt in der laufenden Spielzeit bereits auf acht Einsätze mit 13 Treffern. Im Oktober zog sich der 21-Jährige jedoch im Spiel gegen Magdeburg eine Verletzung zu und pausiert seither.
