Gute Nachrichten vor Rückrunden-Auftakt gegen Hamburg: Leipzig findet Ebner-Nachfolger

Leipzig - Am morgigen Dienstag meldet sich die stärkste Handball-Liga der Welt zurück aus der Winterpause! Bevor der SC DHfK dabei zum Auftakt beim HSV Hamburg antritt (19 Uhr), verkünden die Leipziger zwei Neuzugänge, die ab Sommer zur Verfügung stehen. Damit steht nun auch fest, wer auf den scheidenden Domenico (31) Ebner folgen wird.

Leipzigs Franz Semper (28) kehrte mit der Silbermedallie von der Handball-EM zurück. Teamkollege Marko Mamic (31) erkämpfte sich mit Kroatien Bronze. (Archiv) © PR/Klaus Trotter

Mit den Hamburgern wartet zum Beginn der Rückrunde zwar eine anspruchsvolle Aufgabe, im Hinspiel konnte man den Hanseaten vor heimischer Kulisse jedoch den ersten und einzigen Liga-Sieg der Saison (29:27) abringen.

"Für uns wird es darauf ankommen, dem HSV wenig Möglichkeiten für ihr Tempospiel zu geben und gleichzeitig selber gut umzuschalten, um ein paar einfache Tore zu erzielen", sagte Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (54) am Montag.

"Hamburg ist auf jeder Position extrem gefährlich und verfügt mit Sauter, Jørgensen und Lassen über ein paar herausragende Individualisten. Weiterhin gilt es auch, ihr Kreisspiel zu unterbinden."

Statistisch gesehen nehmen sich beide Teams wenig: In neun bisherigen Duellen konnte jede Mannschaft jeweils vier Siege für sich verbuchen, einmal trennte man sich unentschieden. Ein Erfolg zum Auftakt der Hinrunde wäre jedoch immens wichtig für die abstiegsbedrohten Leipziger.