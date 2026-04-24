Leipzigs Ebner vor Spiel gegen Rekordmeister Kiel: "Das Unmögliche möglich machen"

Leipzig - Sechs Begegnungen bleiben den Handballern des SC DHfK Leipzig in dieser Spielzeit, um Punkte zu sammeln und den Klassenerhalt einzutüten. Während die meisten Fans ihre Hoffnungen dabei auf das anstehende Heimspiel gegen den HC Erlangen am Donnerstag (19 Uhr) setzen, steht zuvor am morgigen Samstag (19 Uhr) eine Partie gegen den Rekordmeister THW Kiel an. Im Hinspiel verloren die Sachsen zu Hause mit 34:41 .

Leipzigs Keeper Domenico Ebner will mit dem SC DHfK Leipzig am Samstag (19 Uhr) gegen den THW Kiel das Unmögliche möglich machen! (Archivfoto) © Picture Point / Roger Petzsche

"Wir haben uns sehr intensiv vorbereitet, um das Unmögliche möglich zu machen, denn wir wissen aus der Vergangenheit, dass es in der Bundesliga immer wieder Überraschungen gibt", sagt Leipzigs Torhüter Domenico Ebner (31).

"Es wird sicherlich keine einfache Aufgabe, aber die Spiele werden von Woche zu Woche weniger und deshalb gilt es für uns, alles reinzuhauen."

Hoffnungen machen dürfte den Fans der Fakt, dass den Leipzigern in der Vereinsgeschichte bereits ein unerwarteter Auswärtssieg gegen den Rekordmeister aus der Hansestadt gelang und gar nicht mal so lange her ist: Am 3. März 2023 gewann der SC DHfK mit 34:31 in der Ostseehalle!