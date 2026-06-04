DHfK-Boss über Leipzigs Abstieg: "Im Körper und im Geist nicht fit genug"

Leipzig - Seit der Niederlage gegen den TBV Lemgo am Mittwochabend steht endgültig fest, dass der SC DHfK Leipzig in die 2. Handball-Bundesliga absteigt. Auch wenn so wirklich niemand an die Chance auf den Klassenerhalt geglaubt hat, die bis zum gestrigen Abend immerhin rein hypothetisch noch bestand, schmerzt der Fakt, dass all die Mühen doch vergebens waren, nun umso mehr.

DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther bezeichnete den Auftritt der Leipziger gegen Lemgo am Mittwochabend als "Spiegelbild der Saison." (Archivfoto) © Picture Point/ Sven Sonntag

Auch wenn das am Tag danach auf der Pressekonferenz zum letzten 1.-Liga-Auftritt am Sonntag gegen Minden (15 Uhr) vor heimischer Kulisse so richtig niemand zugeben wollte, war es doch zu spüren. Manchmal verraten Blicke eben mehr als Worte.

"Wir hatten genug Zeit, uns mit diesem Szenario auseinanderzusetzen", sagte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther. "Von daher hat der Spielausgang gestern wenig geändert an der Gefühlslage. Die Zeit seit letztem Samstag, seitdem wirklich der Deckel drauf ist, ist sehr herausfordernd. [...] Das tut doppelt und dreifach weh, das will ich auch gar nicht schönreden."

Die Partie gegen den TBV bezeichnete Günther als "Spiegelbild der Saison": "Wir haben gezeigt, dass wir wahnsinnig viel Talent haben, dass wir Qualitäten in der Mannschaft haben, aber dass wir im Körper und im Geist nicht fit genug sind, um das über 60 Minuten oder eine ganze Saison, gegen Widerstände durchzuziehen und zu verteidigen."

Dies sei zwar eine "extrem bittere Erkenntnis", verrate allen Beteiligten jedoch auch, was es zukünftig zu verändern gebe, so der DHfK-Boss. "Wir können uns nur selbst daraus befreien, dafür haben wir alles, was wir brauchen. Das wird jedoch eine schwierige, schmerzhafte und langfristige Aufgabe."