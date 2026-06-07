Leipzig verabschiedet sich erhobenen Hauptes und reißt Minden mit in den Abgrund

Leipzig - Zum Abschied aus der 1. Handball-Bundesliga hat der SC DHfK Leipzig am Sonntagnachmittag mit 26:25 (18:14) gegen GWD Minden gewonnen. Vor 6000 Zuschauern verabschiedeten sich die Sachsen damit würdevoll aus dem Oberhaus, während Minden durch die Niederlage ebenfalls die Reise in die zweite Liga antreten wird.

Domenico Ebner erwischte einen bärenstarken Tag und entschärfte zahlreiche freie Würfe der Gäste aus Minden. © Jan Kaefer

Im Tor der Leipziger begann Ebner, im Rückraum starteten Bombac, Hinriksson und Semper, auf den Außen zunächst Krzikalla und Binder sowie Preuss am Kreis.

Das erste Tor für die Hausherren warf, wie konnte es schöner sein, Krzikalla, der heute nach 16 Jahren im Verein zum letzten Mal das grün-weiße Trikot überzog.

Von Beginn an zeigten die Männer des SC DHfK, dass sie sich erhobenen Hauptes verabschieden wollten. Doch die Gäste aus Minden hatten da auch noch ein Wörtchen mitzureden, und für die ging es im Fernduell mit Wetzlar, immerhin um nichts Geringeres als den eigenen Klassenerhalt!

Über die erste Viertelstunde hinweg neutralisieren sich beide Teams in einem extrem körperbetonten und schnellen Spiel beinahe vollständig (10:9). In der 24. Minute ging Leipzig dann jedoch nach gleich drei erfolgreichen Tempogegenstößen in kürzester Zeit mit 17:12 in Führung. Grundlage dafür war neben einer engagierten Abwehrarbeit und auch ein bärenstarker Ebner zwischen den Pfosten der Sachsen.

Die Verunsicherung der Gäste aus Minden war nicht zuletzt anhand einer steigenden Zahl technischer Fehler spürbar. Beim Stand von 18:14 ging es in die Kabine. Im Parallelspiel zwischen Magdeburg und Wetzlar stand es zu diesem Zeitpunkt Unentschieden (17:17) - bliebe es bei dieser Konstellation, stünde Minden damit als zweiter Absteiger fest.