"Mit dem Messer zwischen den Zähnen": Leipzig heiß auf Ostklassiker

Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen am Sonntag (15 Uhr) im Ostklassiker gegen den ThSV Eisenach vor heimischer Kulisse punkten, um sich damit Luft im Abstiegskampf zu verschaffen! Die Statistik spricht dabei jedoch auf den ersten Blick gegen die Hausherren aus der Messestadt.

DHfK-Kapitän Lukas Binder erzielte am vergangenen Spieltag sein 1000-Bundesligator für Leipzig und ist heiß auf den Ostklassiker! (Archiv) © Picture Point / Gabor Krieg

Der letzte Sieg gegen die Thüringer gelang den Leipzigern nämlich am 19. März 2016 (35:24). Damals erzielte der jetzige DHfK-Kapitän Lukas Binder seine ersten fünf Treffer für die Grün-Weißen.

"Dass es so lange her ist, wusste ich bis jetzt auch nicht", sagte der sichtlich verdutzte "Bindi" bei der Pressekonferenz vor der Begegnung. "Die letzten Spiele gegen Eisenach waren immer Schlachten. Wenn wir mit dem Messer zwischen den Zähnen in das Spiel gehen, bin ich davon überzeugt, dass wir die bessere Mannschaft sind."

Cheftrainer Frank Carstens erwartet ebenfalls erneut ein besonderes und "hochintensives" Spiel, das für seine Mannschaft physisch und mental sehr fordernd sein wird.

"Der ThSV Eisenach ist eine Mannschaft, die von ihrem Kampf lebt", so Carstens. "Wir müssen es schaffen, kämpferisch dagegenzuhalten und das sehr durchbruchlastige Spiel der Eisenacher aufzuhalten. Das Zweikampfverhalten wird ein ganz wichtiger Punkt in diesem Spiel."