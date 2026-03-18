Nach 16 Jahren: DHfK trennt sich von Leistungsträger und Klub-Legende

Leipzig - Während der SC DHfK Leipzig weiterhin tief im Kampf um den Klassenerhalt steckt, treibt der Verein seine Kaderplanung für die kommende Saison voran. Für eine Klub-Ikone endet damit im Sommer eine 16-jährige Reise. In den sozialen Netzwerken reagierten viele Fans mit Enttäuschung und Unverständnis.

Mit Lucas Krzikalla verlässt ein Leistungsträger sowie eine langjährige Identifikationsfigur der Mannschaft den Verein im Sommer. (Archiv) © PR/Klaus Trotter

Nachdem bereits Kapitän Lukas Binder, Tom Koschek, Anadin Suljaković, Tim Hertzfeld, Caspar Gauer und Anton Voß ihre Verträge ligaunabhängig verlängert hatten, gaben nun auch Tomas Mrkva, Moritz Preuss und Staffan Oeter ihre Zusage, auch im Falle eines Abstiegs in die 2.Liga der Mannschaft aus der Messestadt die Treue zu halten.



Am Dienstagabend gab der Verein jedoch auch bekannt, dass mit Lucas Krzikalla ein Leistungsträger sowie eine langjährige Identifikationsfigur der Mannschaft nach dem Saison-Ende nicht mehr für die Grün-Weißen auflaufen wird. "Der auslaufende Vertrag des 32-Jährigen wird nicht verlängert", hieß es.

"Die Entscheidung auf der Rechtsaußenposition ist uns extrem schwergefallen", erklärte Geschäftsführer Karsten Günther. "Lucas hat sich über viele Jahre hinweg mit großem Einsatz für unseren Verein verdient gemacht, viele Talente für eine Handballkarriere inspiriert und ist ein echtes Aushängeschild des SC DHfK Leipzig."

Zugleich trage man die Verantwortung für die zukünftige Entwicklung des Kaders, so Günther weiter. "Auf Rechtsaußen verfügen wir mit Staffi und Anton über zwei junge Spieler mit großem Potenzial und langfristiger Perspektive, die bis 2028 an uns gebunden sind und wie Kritschi aus unserer eigenen Akademie stammen. In der aktuellen Gesamtsituation – geprägt von sportlicher Ungewissheit und wirtschaftlich herausfordernden Rahmenbedingungen – war es daher notwendig, diese Entscheidung so zu treffen."