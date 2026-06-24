Nach Bundesliga-Abstieg: Erster Gegner des SC DHfK Leipzig steht fest
Leipzig - Der erste Gegner des SC DHfK Leipzig in der neuen Zweitliga-Saison steht fest.
Der Bundesliga-Absteiger wird in der ersten Runde des DHB-Pokals auswärts bei TUSEM Essen gastieren. Das ergab die Auslosung am Mittwochmittag.
Losfee Laura Rüffieux (30), Kapitänin des amtierenden deutschen Frauen-Meisters HSG Blomberg-Lippe zog das Duell des Tabellen-Fünfzehnten der abgelaufenen Zweitliga-Saison gegen das Schlusslicht der Bundesliga direkt zu Beginn.
Für die Leipziger wartet damit eine lange Anreise: Zwischen beiden Städten liegen rund 500 Kilometer. Und das, obwohl eine Regionalisierung nach Nord und Süd zu kürzeren Reisewegen führen sollte.
Die 1. Pokalrunde wird am 21. und 23. August ausgespielt. Die 2. HBL startet am letzten August-Wochenende.
Erstmals wird der DHB-Pokal in der kommenden Saison mit 42 Teams ausgespielt. In der 2. Runde kommen fünf weitere Erstligisten hinzu. Die drei bestplatzierten Teams des Final4 - Füchse Berlin, Bergischer HC und TBV Lemgo-Lippe - steigen erst im Achtelfinale ein.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg