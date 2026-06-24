Nach Bundesliga-Abstieg: Erster Gegner des SC DHfK Leipzig steht fest

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Der erste Gegner des SC DHfK Leipzig in der neuen Zweitliga-Saison steht fest.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Der erste Gegner des SC DHfK Leipzig in der neuen Zweitliga-Saison steht fest.

Frank Carstens (54, l.) stieg mit dem SC DHfK Leipzig ab.
Frank Carstens (54, l.) stieg mit dem SC DHfK Leipzig ab.  © Picture Point / Gabor Krieg

Der Bundesliga-Absteiger wird in der ersten Runde des DHB-Pokals auswärts bei TUSEM Essen gastieren. Das ergab die Auslosung am Mittwochmittag.

Losfee Laura Rüffieux (30), Kapitänin des amtierenden deutschen Frauen-Meisters HSG Blomberg-Lippe zog das Duell des Tabellen-Fünfzehnten der abgelaufenen Zweitliga-Saison gegen das Schlusslicht der Bundesliga direkt zu Beginn.

Für die Leipziger wartet damit eine lange Anreise: Zwischen beiden Städten liegen rund 500 Kilometer. Und das, obwohl eine Regionalisierung nach Nord und Süd zu kürzeren Reisewegen führen sollte.

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Die 1. Pokalrunde wird am 21. und 23. August ausgespielt. Die 2. HBL startet am letzten August-Wochenende.

Erstmals wird der DHB-Pokal in der kommenden Saison mit 42 Teams ausgespielt. In der 2. Runde kommen fünf weitere Erstligisten hinzu. Die drei bestplatzierten Teams des Final4 - Füchse Berlin, Bergischer HC und TBV Lemgo-Lippe - steigen erst im Achtelfinale ein.

Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg

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