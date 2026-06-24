Nach Bundesliga-Abstieg: Erster Gegner des SC DHfK Leipzig steht fest

Leipzig - Der erste Gegner des SC DHfK Leipzig in der neuen Zweitliga-Saison steht fest.

Frank Carstens (54, l.) stieg mit dem SC DHfK Leipzig ab. © Picture Point / Gabor Krieg

Der Bundesliga-Absteiger wird in der ersten Runde des DHB-Pokals auswärts bei TUSEM Essen gastieren. Das ergab die Auslosung am Mittwochmittag.

Losfee Laura Rüffieux (30), Kapitänin des amtierenden deutschen Frauen-Meisters HSG Blomberg-Lippe zog das Duell des Tabellen-Fünfzehnten der abgelaufenen Zweitliga-Saison gegen das Schlusslicht der Bundesliga direkt zu Beginn.

Für die Leipziger wartet damit eine lange Anreise: Zwischen beiden Städten liegen rund 500 Kilometer. Und das, obwohl eine Regionalisierung nach Nord und Süd zu kürzeren Reisewegen führen sollte.

Die 1. Pokalrunde wird am 21. und 23. August ausgespielt. Die 2. HBL startet am letzten August-Wochenende.