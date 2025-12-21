Zwei Punkte unterm Weihnachtsbaum? HCE will unglaubliche Serie ausbauen

Dresden - "Wir wollen auch ein Zeichen an alle anderen Teams setzen", sagt Anton Preußner (20) vor der Heimpartie gegen den TV Großwallstadt (Sonntag 17 Uhr). Da will der Rückraumspieler nicht nur sich und den Fans zwei Punkte unter den Weihnachtsbaum legen, sondern auch die unglaubliche Serie des HC Elbflorenz weiter ausbauen.

Linkshänder Anton Preußner (20, l.) will in der ausverkauften BallsportARENA ein Zeichen an die Konkurrenz schicken. © Matthias Rietschel

Denn mittlerweile sind die Dresdner seit 13 Ligaspielen ungeschlagen. Genau diesen Nimbus wollen die Sachsen auch im letzten Heimspiel des Jahres verteidigen. "Wir müssen alles bringen, um diese Serie zu halten", sagt HCE-Coach André Haber (39).

"Wir müssen uns in der Abwehr das Selbstvertrauen holen und dann Tempo, Tempo, Tempo", gibt Preußner den Ton für Sonntag an. Großwallstadt hängt zwar im Mittelfeld der Tabelle, Duelle mit den Spitzenteams gestalteten die Unterfranken aber lange offen. Genau das könnte dem HC Elbflorenz aber in die Karten spielen.

"Ich mag das auch, wenn so ein bisschen Feuer drin ist", gesteht der 20-Jährige. Und das könnte am Sonntag gleich aus mehrfachem Grund der Fall sein. Zum einen, wenn die TVG mithalten kann und sich ein spannendes Duell mit dem Team aus der bayrischen Weinbauregion entwickelt.