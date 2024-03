Verstärkung für den DHfK: Kreisläufer Rogan spielt ab neuer Saison in Leipzig

Luka Rogan (20, r.) spielt ab der neuen Saison in Leipzig. © SC DHfK

Der 20-jährige Luka Rogan wechselt zur neuen Saison vom serbischen Meister RK Vojvodina nach Sachsen und unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag. Das gab der SC DHfK am Dienstag bekannt.

Gleichzeitig teilte der Klub mit, dass Rechtsaußen Moritz Strosack (24) nach der Saison zum Zweitligisten SG BBM Bietigheim wechseln wird.

"Der erste Kontakt zum SC DHfK kam über Coach Rúnar Sigtryggsson zustande. Sein Sohn ist in meinem Alter und wir haben mit den Nationalmannschaften häufig gegeneinander gespielt. Ich kenne aber auch schon Marko Mamic und viele andere Spieler, denn ich verfolge die Bundesliga schon mein ganzes Leben lang", sagte Rogan.

Der DHfK-Coach lobte: "Ich habe Luka schon in der U19, U20 und zuletzt bei der U21-WM in Deutschland verfolgt. Er war ein wichtiger Spieler dieser erfolgreichen serbischen Jugendnationalmannschaft. Er spielt mit seinem aktuellen Verein europäisch und hat den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft."