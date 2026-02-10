Was für ein Rückrunden-Auftakt: Leipzig ringt Hamburg ersten Auswärtssieg ab!

Hamburg - Zum Auftakt der Rückrunde der Handball-Bundesliga hat der SC DHfK Leipzig am Dienstag mit 35:33 (19:15) gegen den HSV Hamburg gewonnen und damit den ersten Auswärts-Sieg der Saison eingetütet! Ein phänomenaler Dean Bombač (11 Treffer) führte die Mannschaft durch ein Wechselbad der Gefühle, an dessen Ende Leipzig ein so wichtiges Zeichen im Abstiegskampf setzt!

Leipzigs Franz Semper beim Wurf aufs Tor. © Imago / Eibner

Der SC DHfK fand richtig gut ins Spiel und zog in der 5. Minute das erste Mal auf drei Treffer davon (4:1). Besonders die Defensive der Leipziger stand kompakt und verschob flink. Auch im Umschaltspiel drückten die Grün-Weißen ordentlich aufs Tempo.

Mit veränderter Körpersprache und richtig viel Unterstützung von der Bank klappte beinahe alles: Eine Wurfquote von 91 Prozent in der 12. Minute sprach für sich selbst.

Nach 15 Minuten lagen die Leipziger souverän mit 11:6 vorn, die Hausherren fanden jedoch zunehmend besser ins Spiel.

Mit einem verdienten Vorsprung von vier Treffern ging es beim Stand von 19:15 in die Kabine. Ein durchweg überzeugender Auftritt im ersten Durchgang. Besonders Bombač ging voran, traf selbst und setzte seine Mitspieler teils spektakulär in Szene.