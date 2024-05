Wechselbad der Gefühle: SC DHfK Leipzig feiert vierten Auswärtssieg in Folge

Göppingen - Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben ihre Erfolgsserie in fremden Hallen fortgesetzt. Am Freitagabend gelang der Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson (52) mit einem 30:27 (18:10) bei Frisch Auf Göppingen der vierte Auswärtssieg nacheinander. Bester Leipziger Werfer war der Isländer Viggo Kristjansson (30) mit zehn Toren. Mit 29:31 Punkten belegt der SC DHfK in der Tabelle unverändert Rang acht.