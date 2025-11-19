Hammer beim SC DHfK: Trainer wohl gefeuert, Sportdirektor weg, Keeper geht!

Leipzig - 2:22 Punkte, nach zwölf Spielen letzter Tabellenplatz: Es sieht momentan nicht gut aus für SC DHfK Leipzig in der Liga! Und nun scheint der Verein Konsequenzen gezogen zu haben.

DHfK-Trainer Raul Alonso (46) musste offenbar gehen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Laut "Sport Bild" ist Trainer Raul Alonso (46) am Mittwoch entlassen worden, obwohl man ihm zuletzt noch das Vertrauen zugesprochen hatte.

Übernehmen soll laut Bericht Frank Carstens (54), der zuletzt den Los Angeles Handball Club in den USA trainierte.

Spannend: angeblich wurde auch Sportdirektor Bastian Roscheck beurlaubt. Eine offizielle Stellungnahme seitens des Vereins gibt es aber noch nicht!

Klar scheint allerdings: Schon am Mittwoch soll Carstens das Training der Sachsen leiten. Ein erster Schritt, um sportlich den drohenden Abstieg in die Zweitklassigkeit zu vermeiden.

An anderer Stelle sollen wohl Sponsoren-Gelder fließen, um eventuell bei der Mannschaft noch an einigen Stellschrauben drehen zu können.