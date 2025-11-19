Hammer beim SC DHfK: Trainer wohl gefeuert, Sportdirektor weg, Keeper geht!
Leipzig - 2:22 Punkte, nach zwölf Spielen letzter Tabellenplatz: Es sieht momentan nicht gut aus für SC DHfK Leipzig in der Liga! Und nun scheint der Verein Konsequenzen gezogen zu haben.
Laut "Sport Bild" ist Trainer Raul Alonso (46) am Mittwoch entlassen worden, obwohl man ihm zuletzt noch das Vertrauen zugesprochen hatte.
Übernehmen soll laut Bericht Frank Carstens (54), der zuletzt den Los Angeles Handball Club in den USA trainierte.
Spannend: angeblich wurde auch Sportdirektor Bastian Roscheck beurlaubt. Eine offizielle Stellungnahme seitens des Vereins gibt es aber noch nicht!
Klar scheint allerdings: Schon am Mittwoch soll Carstens das Training der Sachsen leiten. Ein erster Schritt, um sportlich den drohenden Abstieg in die Zweitklassigkeit zu vermeiden.
An anderer Stelle sollen wohl Sponsoren-Gelder fließen, um eventuell bei der Mannschaft noch an einigen Stellschrauben drehen zu können.
Trainer und Sportdirektor müssen beim SC DHfK gehen
Ein anderer Abschied stand schon seit Dienstag fest. Torhüter Domenico Ebner (31) geht! "Nach drei intensiven und lehrreichen Jahren ist für mich nun der Moment gekommen, um sportlich einen neuen Weg einzuschlagen. Ich bin dankbar für viele schöne Momente, die ich hier auf und neben der Platte erleben durfte", so der Spieler.
Seit Mittwoch ist auch klar, wohin es den 31-Jährigen zieht. Handball-Bundesligist TBV Lemgo Lippe wird sein neuer Verein.
Dort hat der italienische Nationaltorhüter einen Zweijahresvertrag unterschrieben.
Ebner zu Lemgo Lippe! Zuvor war der Schlussmann auch mit Top-Klubs aus Magdeburg und Berlin in Verbindung gebracht worden.
Fakt ist: Mit einem Abstieg will sich der 31-Jährige sicherlich nicht aus Leipzig verabschieden.
Am kommenden Samstag müssen die Sachsen in Gummersbach ran, kämpfen dort um den ersten Saisonsieg.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag